Below is an account of an incident I was involved in some forty years ago. Are you the girl in the story? Are you a witness? I am working on my biography and seeking people who may know of the girl mentioned in the following story.

On January 4, 1986, there was an early playoff game for the Dallas Cowboys. My apartment manager at a community near Hemphill Street in Fort Worth had invited me to watch the game at their apartment. A woman was bringing her daughter to play with the manager’s son. The children were around ten years old.

The games ended, and around 5:30pm, the little girl came into the living room and stated, “I need to go home now.” I told her, “Wait outside, and I will walk you home.” The girl rode her bike in the street, and I walked alongside her. Suddenly, a brownish older car drove by with the back-driver side open. A man grabbed the girl off her bike!

The child was screaming. I yelled very loudly at the men in the car. The criminals heard the yell and saw me running toward their car. The man in the backseat let go of the girl. When I got to the car door, the little girl brushed past me, went to the other side of the door, and looked at me. I said loudly, “Go home now!” She jumped on her bike and rode away as fast as she could. I then turned and began to fight the men in the car.

I want to get a statement from the little girl, who is now forty years older, to include in my book. Perhaps she talked about this in school that next week. If you are that girl, a friend of hers, or anyone who recognizes this story and the people involved, please contact me at Jkw10913@gmail.com.

Hola a todos los que leen esto:

Me invitaron a ver el partido de los Dallas Cowboys el 4 de enero de 1986. Me invitó un hombre que vivía con el administrador de los apartamentos que yo alquilaba al lado. La dirección del administrador estaba en Hemphill Street, Fort Worth.

Era un partido anterior y cuando llegué al apartamento del administrador vi a una mujer mexicana que había llevado a su hija (la niña iba en bicicleta) a la casa de Christine (creo que ese era el nombre del administrador, pero repito, ha pasado mucho tiempo) para jugar con su hijo. Los niños eran compañeros de clase y creo que Micah tenía como 10 u 11 años.

Miramos los partidos en la sala de estar bebiendo cervezas y jugando a las cartas. El partido terminó y creo que alrededor de las 5:30 más o menos la niña entró en la sala de estar y nos dijo: “Tengo que irme a casa ahora”. El hombre que vivía con Christine no dijo nada, así que le dije: “Creo que quiere que la acompañes a casa”. Dijo que no lo haría. Dije: “Oye, estaba jugando con el hijo de tu novia”. Él respondió: “Él no es mi hijo y ella no es mi niña y no la voy a acompañar a casa”. Entonces le dije a la niña: “Espera afuera y te acompañaré a casa”.

Salí y comenzamos a caminar por el callejón o la calle detrás de los edificios de apartamentos. La niña iba en bicicleta en la calle y yo caminaba por la acera. Tal vez giramos hacia una calle que salía de la primera calle. Ella estaba unos 20 pies delante de mí. De repente, pasó un auto viejo de color marrón canela y se abrió la puerta trasera del lado del conductor y un tipo agarró a la niña de su bicicleta. La niña estaba gritando. Grité tan fuerte que Dios pudo oír y corrí hacia el auto. Había medio ladrillo en el suelo y lo agarré con mi mano derecha porque sabía que necesitaba un arma. Mientras corría hacia el auto, me di cuenta de que necesitaba el ladrillo en mi mano izquierda para usarlo, así que lo transferí a mi mano izquierda. Los delincuentes en el auto me oyeron gritar y me vieron correr hacia su auto y soltaron a la niña. Cuando llegué al auto, la niña me pasó rozando en la puerta y se fue al otro lado de la puerta y me miró. Dije en voz alta: “¡Vete a casa ahora!”. La niña se subió a su bicicleta y se fue tan rápido como pudo.

Luego me di vuelta y luché contra los hombres en el auto, el conductor pisó el acelerador y solté a ese tipo y el auto se alejó de mí y me retiré del auto. El auto se movió por la calle.

La niña se fue y el auto se fue y caminé hacia mi departamento, un edificio cerca del edificio de los gerentes. No llamé a la policía y no hablé de eso porque había golpeado al tipo con un ladrillo.

Estoy escribiendo un libro sobre mi vida y quiero incluir en el libro una declaración de la niña. Si saben quién era/es la niña, por favor háganmelo saber. Tal vez habló de esto en la escuela la próxima semana. Si eres esa chica, por favor contáctame y dime el nombre del hijo del administrador del apartamento para que sepa que eres tú.