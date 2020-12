Come celebrate Posadas at Traders Village and get into the Christmas Spirit. This celebration will be held every weekend under the Big Red Patio. We will have traditional Mexican holiday treats, live Christmas music and of course Santa.

Trader’s Village also has amusement park rides to keep kids happy all day for just 13.99.

Shop from over 3,000 exciting and unique vendors offering everything from furniture, clothing, jewelry, toys, tools and garage sale bargains. You can buy for everyone on your holiday list at Traders Village in a safe, open air market.

While open every weekend, visit by January 10 to celebrate Posadas. Traders Village is located on Mayfield Road just off Highway 360 in Grand Prairie. Admission is free, and parking is just $5.

Venga a celebrar Posadas en Traders Village y únase al espíritu navideño. Esta celebración es cada fin de semana bajo el “Big Red Patio”. Tendremos golosinas navideñas, música navideña en vivo y Papá Noel. Trader’s Village también tiene un parque de diversiones para mantener entretenidos a los niños por solo $13.99.

Compre entre más de 3,000 vendedores interesantes y únicos que ofrecen muebles, ropa, joyas, juguetes, herramientas y otras grandes ofertas. Puede comprar para todos los que figuran en su lista de compras navideñas en un mercado al aire libre y seguro.

Mientras esté abierto todos los fines de semana, visite antes del 10 de enero para celebrar Posadas. Traders Village está ubicado en Mayfield Road, saliendo de la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratis, el estacionamiento cuesta solo $ 5.