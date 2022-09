FORT WORTH

Billy Bob’s Texas (2520 Rodeo Plaza, 817-624-7117): FRI 9/23: Drake Milligan. SAT 9/24: Cole Swindell.

(TIX @ BillyBobsTexas.com.)

Lola’s Fort Worth (2000 W Berry St): THU 9/22: Playtown Blues Jam w/special guest Jerry Clark. FRI 9/23: Wayne Toups & Squeezebox Bandits. SAT 9/24: Hunter Cox & John Hart. SUN 9/25: Angelus Apatrida (Spain), Hidden Intent (Australia). (TIX @ LolasFW.com.)

MASS (1002 S Main St, 682-707-7774): FRI 9/23: Final show at MASS featuring Royal Sons, North by North, Summit Valley. (Thanks for the memories!)

The Post at River East (2925 Race St, 817-945-8890): THU 9/22: Blakely & Greenberg. FRI 9/23: Dexter & The Moonrocks. SUN 9/25: Guthrie Kennard, Guitar Frenchie, Rachel Stacy and Adeem the Artist. MON 9/26: Escuela Grind w/Test.

(TIX @ ThePostAtRiverEast.com.)

Rail Club DFW (3101 Joyce Dr, 817-386-4309): WED 9/21: Hellzapoppin Circus. SAT 9/24: HED P.E. MON 9/26: Raven w/Riot Act and Headbanger. NOTE: The Rail is now under new ownership.

(INFO @ Facebook.com/TheRailDFW .)

The Ridglea (6025 Camp Bowie Blvd, 817-738-9500): FRI 9/23: Jeff Zero in Ridglea Room. SUN 9/25: The Building A Legacy Tour w/ARTIFAS in Ridglea Theater

(TIX @ TheRidglea.com.)

Scat Jazz Lounge (111 W 4th St, 817-870-9100): FRI 9/23: Chris Milyo, Ricki Derek & His Big Band. SAT 9/24: Stefan Karlsson. SUN 9/24: Black Dog Jam.

(TIX @ ScatJazzLounge.com.)

Tulips FTW (112 St Louis Av, 817-367-9798): THU 9/22: Bob Mould (solo), Electric: Distortion, Blue Hearts. FRI 9/23: Rebirth Brass Band w/ Delvon Lamarr Organ Trio & Chris Watson. MON 9/26: The King Khan, Miranda & The Beat, Phantomelo. (TIX @ TulipsFTW.com.)

ARLINGTON

Arlington Music Hall (224 N Center, 817-226-4400): THU 9/22: An Evening with Suzy Bogguss. SAT 9/24: Janie Fricke, Tennessee Whiskey Chris Stapleton Tribute.

(TIX @ ArlingtonMusicHall.net.)

Growl / Division Brewing (509 Abrams St, 682-252-7639): WED 9/21: Caustic Casanova w/Grandelus. SAT 9/24: The Midway, 52hz, Whale, Eve.

(TIX @ Facebook.com/GrowlGetsLoud.)

THE COLONY

Lava Cantina (5805 Grandscape Blvd, 214-618-6893): WED 9/21: Alex Aguilar, Jacob Armitage. THU 9/22: Two Tons of Steel, Mike Mancy Band. FRI 9/23: Blake Nation Tribute to Blake Shelton. SAT 9/24: Le Freak.

(TIX @ LavaCantina.com.)

DALLAS

Amplified Live (10261 Technology Blvd E, 214-350-1904): FRI 9/23: Warbringer & Heathen (outside); Whip It: 80’s New Wave Party (inside). SAT 9/24: Revocation (outside); Emo Night (inside). SUN 9/25: Heart To Gold.

(TIX @ Amplified-Live.com.)

Granada Theater (3524 Greenville Av, 214-824-9933): FRI 9/23: Cigarettes After Sex. SUN 9/25: Mild High Club..

(TIX @ GranadaTheater.com.)

DEEP ELLUM

Three Links (2704 Elm St, 214-484-6011): THU 9/22: Brigitte Mena, Words, Yolanda Cruz. FRI 9/23: Chilldren of Indigo Album Release w/ Cure For Paranoia & L25. SAT 9/24: Why Bonnie w/ Skirts. SUN 9/25: Thelma and The Sleaze, Big Drag, Morocco.

(TIX @ ThreeLinksDeepEllum.com.)

Trees Dallas (2709 Elm St, 214-741-1122): WED 9/21: Little Jesus & Divino Niño. SAT 9/24: Invasion 14 After Party featuring Two Tons of Steel. SUN 9/25: Rare Americans.

(TIX @ TreesDallas.com.)

DENTON

Andy’s Bar (122 N Locust St, 940-312-8985): THU 9/22: Zebra Troop w/ Kalid Abdul, Sordelo, Juuls & the Sun Room. FRI 9/23: On Holiday, Madeline, Shooting Tsars, & Gluestick. SAT 9/24: Fury in Few w/ Party Hats, Motorsports, Sw!tch. SUN 9/25: North by North, Said The People, Radio Wore, Matchstick Ghost.

(TIX @ AndysDenton.com.)

Rubber Gloves (411 E. Sycamore St, @RubberGlovesDentonTX): FRI 9/23: Golden Order, Sparrows, Omni. SAT 9/24: Rub ‘N’ Chug 2022. SUN 9/25: The Mauskovic Dance Band, Forbidden Frequencies.

(TIX @ RubberGlovesDenton.com.)

HALTOM CITY

The Haltom Theater (5601 E Belknap St, 817-677-8243): FRI 9/23: Gored In The Heart Of Texas Fest 2022. SUN 9/25: Mausoleum, Instinct, Filth Embedded, Devour the Unborn. (TIX @ Facebook.com/HaltomTheater.)

MANSFIELD

Fat Daddy’s (781 W Debbie Ln, 817-453-0188): THU 9/22: Breaking Bad Co. FRI 9/23: Le Freaky. SAT 9/24: Appetite For GN’R w/ Mötley Krüe. (TIX @ FatDaddysLive.com.)

OAK CLIFF

The Kessler (1230 W Davis St, 214-272-8346): FRI 9/23: Avi Kaplan. SAT 9/24: Matt Nathanson. TUE 9/27: Seratones.

(TIX @ TheKessler.org.)

PLANO

Legacy Hall (7800 Windrose Av, 972-846-4255): FRI 9/23: Jack Russell’s Great White w/BulletBoys, Kingdom Come. SAT 9/24: Live 80. (TIX @ LegacyFoodHall.com.)

Plano Balloon Festival (Oak Point Park, 2801 E. Spring Creek Parkway): THU 9/22: Plano Symphony Orchestra. FRI 9/23: Party Machine. SAT 9/24: Moving Colors. (TIX @ PlanoBalloonFest.org .)

